Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nda bankalarda EFT- HAVALE işlemi yapılıyor mu?
Kurban Bayramı'nda bankaların çalışma durumu ve EFT-Havale işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Bankaların bayramda açık olup olmadığı ve EFT-Havale işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.
Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki birçok işyeri kapalıdır. Bankalar da bu resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Kurban Bayram'ında bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. EFT- Havale işlemi yapmak isteyenler işlemin ne zaman hesaba yansıyacağını araştırıyor. Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nda bankalarda EFT- HAVALE işlemi yapılıyor mu?
KURBAN BAYRAM'INDA BANKALAR AÇIK MI?
Kurban Bayramı süresince bankalar genellikle kapalıdır. Resmi tatil günlerinde banka şubeleri hizmet vermez.