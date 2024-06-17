Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki birçok işyeri kapalıdır. Bankalar da bu resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Kurban Bayram'ında bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. EFT- Havale işlemi yapmak isteyenler işlemin ne zaman hesaba yansıyacağını araştırıyor. Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nda bankalarda EFT- HAVALE işlemi yapılıyor mu?

KURBAN BAYRAM'INDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince bankalar genellikle kapalıdır. Resmi tatil günlerinde banka şubeleri hizmet vermez.

KURBAN BAYRAM'INDA BANKALARDA EFT- HAVALE İŞLEMİ YAPILIYOR MU?

Bayram tatili boyunca yapılan EFT işlemleri, tatilin bitiminden sonraki ilk iş günü işleme alınır. Havale işlemleri ise aynı banka içinde gerçekleştiği için anında tamamlanabilir.