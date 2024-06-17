DOLAR KAÇ TL? 17 Haziran gram altın, çeyrek altın ne kadar? DOLAR, EURO, STERLİN

Geçtiğimiz hafta döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik bu hafta da devam ediyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 1,4 artışla 32,7810'dan tamamlayan dolar/TL yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,7440'tan işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,7440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0450, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,4900'dan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0450 TL'den işlem görüyor.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,4900'dan satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de enflasyonun yavaşlamasına karşın bankanın faiz oranlarını düşürmek için gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin önem taşıdığını ifade etti.

Ülkede, bu hafta perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin öne çıktığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Hafta sonu, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı açıklamada, bankanın faizi indirmek için aceleci davranmayacağını belirterek, söz konusu indirim öncesinde gelen verilerin daha ikna edici sinyaller vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.