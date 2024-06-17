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ROMANYA- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE #9917 Romanya- Ukrayna maçı (HD) izleme linki!

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Romanya ve Ukrayna arasında oynanacak futbol maçının canlı izleme linki yayınlandı. Futbol severler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda Romanya ve Ukrayna karşı karşıya gelecek. Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. EURO 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. ROMANYA- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE Romanya- Ukrayna maçı (HD) izleme linki!

ROMANYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Romanya - Ukrayna maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da oynanacak.

ROMANYA- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE #9917 Romanya- Ukrayna maçı (HD) izleme linki!

ROMANYA- UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya- Ukrayna maçı TRT 1'de yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Romanya Ukrayna Futbol Gündem Spor Haberler

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