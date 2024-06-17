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İzmir'de yangın mı çıktı? İzmir'de nerede yangın çıktı?

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İzmir'in Buca ilçesinde saat 15:12'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Peki, İzmir'de yangın mı çıktı? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İzmir'de yangın çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, yangının nerede çıktığını araştırıyor. İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Peki, İzmir'de yangın mı çıktı? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI?

İzmir'in Buca ilçesi Çevre Yolu batı mevkiinde saat 15: 12'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktığı ve saat 15: 17'de ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi.

İzmir'de yangın mı çıktı? İzmir'de nerede yangın çıktı?

İZMİR'DE NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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