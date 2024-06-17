Netanyahu, Savaş kabinesini neden feshetti? Olay ne, ne oldu?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nın Gazze Şeridi'nde taktiksel ateşkesin başladığına yönelik sözleri kriz yarattı. Ateşkes haberlerini reddedip Adraee'ye "Asla olmayacak" yanıtını veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün aldığı radikal kararla savaş kabinesini resmen feshetti. Peki, Netanyahu, Savaş kabinesini neden feshetti? Olay ne, ne oldu?

NETANYAHU SAVAŞ KABİNESİNİ NEDEN FESHETTİ?

İsrail'de ordu sözcüsünün Avichay Adraee'nin Gazze'deki taktiksel ateşkes çıkışı Tel Aviv yönetiminde büyük bir krize neden oldu.

NE OLDU?

Başbakan Netanyahu ateşkes haberlerini reddedip "Asla olmayacak" çıkışında bulunmasının ardından bugün de dünyada ses getiren bir karar aldı. Reuters'ın haberine göre, İsrailli bir yetkili Netanyahu'nun altı üyeli "Savaş Kabinesi"ni feshettiğini duyurdu.