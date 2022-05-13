BAKAN ÖZER UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imza programı düzenlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz katıldı. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende konuşma yaptı. Bakan ve rektörün konuşmalarının ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde, Maçka Tekniki ve Mesleki Anadolu Lisesi'ne ait 'Kuluçka Merkezi' açılacak.

"MESLEKİ LİSELERİNE OLAN ALGIYI KALDIRMAK İÇİN YTÜ İLE ADIM ATIYORUZ"

SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel