Kadıköy Belediyesi'nin 'Yeniden Kullanım Pazarı' 3. Kez Kuruldu.

Kadıköy Belediyesi’nin yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkanı sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Yeniden Kullanım Pazarı’ üçüncü kez kuruldu. Pazarda oyuncular, öğretmenler ve öğrenciler de tezgah açtı. Pazarda kullanmadığı kıyafetleri satan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Görevlisi Pınar Aytekin, "İnsanların buna ihtiyacı var, ekonomi çok kötü gidiyor" dedi.

Haber : GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Kadıköy Belediyesi'nin yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkanı sağlamak amacıyla düzenlediği 'Yeniden Kullanım Pazarı' üçüncü kez kuruldu. Pazarda oyuncular, öğretmenler ve öğrenciler de tezgah açtı. Pazarda kullanmadığı kıyafetleri satan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Görevlisi Pınar Aytekin, "İnsanların buna ihtiyacı var, ekonomi çok kötü gidiyor" dedi.

Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde haziran ayından bu yana düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yeniden Kullanım Pazarı, bugün üçüncü kez kuruldu. Başvuruların çevrimiçi olarak alındığı ve tezgah kurmak isteyenlerde Kadıköy'de ikamet etme şartı aranan pazarda, ikinci el giysiler ve bebek eşyaları uygun fiyatlara satılıyor. Tekstil endüstrisinin yarattığı karbon salınımına dikkat çekerek yeniden kullanımı özendirmek ve yaşanan ekonomik darboğazda ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkanı sağlamak amacıyla düzenlenen Yeniden Kullanım Pazarı'nda 80 tezgah açıldı.

"ESKİDEN İNSANLAR KILI 40 YARARDI, ŞİMDİ 400 YARIYOR"

Açtığı tezgahta setlerde ve oyunlarda kullanılan kıyafetleri, aksesuarları satan sinema oyuncusu Çiğdem Tunç, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Oyunlarda kullandığımız, artık oynamadığımız oyunların kostümlerini uygun fiyata satıyoruz. Tiyatromuzda minik bir aksesuar ihtiyacımız vardı, onun ekonomisini yapmak için buradayız. Dolabı bekleyen şeyi çok cüzi de olsa bir ekonomiye dönüştürdük diye biz düşüneceğiz ama asıl halkımız için hakikaten iyi oluyor. Şöyle abiyeler var mesela, 80-100 liraya sattığımız. Mağazadan bu fiyata alabilir misiniz? Genç kızlar için özellikle. Onlar da bir rahat etsinler, dolabı bekleyeceğine ihtiyaç sahiplerine gitsinler. Eskiden kılı 40 yararken şimdi 400 yarıyor insanlar, öyle söyleyeyim ben size."

Çiğdem Tunç ile birlikte tezgah başında olan oyuncu Sema Aras da pazarda insanların ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyata temin edebildiklerini söyledi. Aras hem alanın hem de satış yapanların mutlu olduğunu belirtti.

"İNSANLARIN BUNA İHTİYACI VAR, EKONOMİ ÇOK KÖTÜ GİDİYOR"

Pazarında tezgah açan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Aytekin ise " Kadıköy Belediyesi'nin İnstagram hesabından öğrendim bu etkinliği. Üçüncü pazarı bu. Tüketici olarak gelmeyi düşünüyordum. Sonra kura çekilerek stant açma hakkı verdiklerini öğrenince başvurdum, kurada çıktım. Çok fazla kıyafet satın alıyoruz ve tüketiyoruz. Elimde biriken kıyafetleri, çevremdeki insanların, akrabalarımın kıyafetlerini getirdim. Çok güzel bir uygulama, belediyeyi tebrik ediyorum. Umarım diğer şehirlere de Anadolu'daki hem de İstanbul'daki belediyelere de örnek olur. İnsanların buna ihtiyacı var, ekonomi çok kötü gidiyor" dedi.

İstanbul'da tıp okuyan Beliz Özdemir de pazarda stant açarak evinde kullanmadığı aksesuar ve eşyaları satanlar arasındaydı. Özdemir, pazar sayesinde evdeki kullanılmayan eşyaların tekrar kullanılmasından mutlu olduğunu söyledi.

Kadıköy Hayvan Dostları Platformu da pazarda tezgah açtı. Yapılan satışlardan elde edilen gelirin Kadıköy Hayvan Barınağı'na gideceğini belirten stant görevlileri Deniz ve Serdar Tuncukan, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞ VE BURS İMKANI

Öte yandan ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sunmak amacıyla Kadıköy Belediyesi'nin Türk Eğitim Vakfı'yla ortaklaşa düzenlediği "Okutan Kadıköy" projesi için de pazarda bir stant kuruldu. Dileyen ziyaretçiler, "Okutan Kadıköy" standını ziyaret ederek üniversite öğrencilerine burs desteğinde bulunabiliyor.