Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi Atatürk Üniversitesi'nde devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi Atatürk Üniversitesinde devam ediyor. Kongrede, ülkemizde gıda mikrobiyolojisi alanında çalışan seçkin bilim insanlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve TAGEM gibi önemli kurumlar da üst düzeyde temsil ediliyor.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi Atatürk Üniversitesinde devam ediyor.

Kongrenin açılışına, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurcan, TOB- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sedat Ildız, TOB-TAGEM, Hayvan Sağlığı Gıda-Yem Araştırmaları Daire Başkanı Ramazan Bülbül ile Kongre Eş Başkanı olarak Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Çetin ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammet Arıcı katıldı.

13-16 Eylül tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliliğinde, Nenehatun Kültür Merkezinde devam eden kongrede Türkiye'nin dört biryanından 300'ü aşkın katılımcının, 48 sözlü 63 poster sunumu yer aldı. Kongrede, ülkemizde gıda mikrobiyolojisi alanında çalışan seçkin bilim insanlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve TAGEM gibi önemli kurumlar da üst düzeyde temsil edilirken, açılış oturumu; Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şengül Başkanlığında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hami Alpas'ın Yeni Gıda Teknolojileri ile Gelecekte Mikrobiyal Gıda Güvenliği konulu konuşmasıyla gerçekleşti. Ülkemizin gıda ve mikrobiyoloji alanlarının önemli kuruluşlarından Ülker, Eriş Nudo, Eti, Bor Şeker, Ant Teknik, İnfo Endüstri, Bioneks, Bee'o Propolis, Doğadan, Çaykur gibi firmaların sponsor olarak desteklediği kongreye ilgili firmaların araştırma personeli ve üst düzey yöneticileri de katılım sağlarken, sponsor temsilcilerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurcan tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Yüz yüze gerçekleştirilen kongrede üniversite, bakanlık ve özel sektör çalışanları bir araya gelerek sorun ve çözümlerin değerlendirilebileceği bilimsel bir ortam oluşturdu. - ERZURUM