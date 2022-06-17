Pelemir yağının patent devir sözleşmesi imzalandı

Patenti Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ait olan pelemir yağından üretilen kozmetik kompozisyonun patent devir sözleşmesi imzalandı. Ziya Organik firmasına devredilen patent sözleşmesinin lansmanında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, günden güne sayısı artan teknoparklarda yer alan firmaların bugüne kadar 40 binden fazla Ar-Ge projesi tamamladığını ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen fikri ürünlerin endüstriyel ürünler haline gelmesi için yapmış olduğu sanayi iş birliklerini bir teknoloji transferi ile pekiştirdi. Ziya Organik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hava Demir'in keşfi ve merakı sonucu ortaya çıkan pelemir bitkisi çalışmalarına Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından bilimsel araştırmalar ve projeler eklenerek patent başvurusu yapıldı.

YTÜ Yıldız Teknopark Patent Birimi'nin desteğiyle alınan patenti üniversiteye ait olan ve kozmetikten gıdaya her alanda faydası bulunduğu belirtilen pelemir yağından üretilen kozmetik kompozisyonun patent devri düzenlenen lansman töreniyle gerçekleştirildi. YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam binasında düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Fırat Plastik ve Ziya Organik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nevzat Demir, Ziya Organik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hava Demir, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve Teknopark firmalarının temsilcileri katılım sağladı.

"TÜRKİYE'DE TEKNOPARK SAYISI 92'YE ULAŞTI"

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye son 20 yılda adeta sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi kurdu. Sıfırdan kurulan ekosistemin ülkemizin aydınlık geleceği için ne kadar hayati değer taşıdığını bir kez daha görmüş olduk. 20 yıl önce Türkiye'de sadece 5 tane teknopark vardı, bugün ise teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 92'ye yükseldi. Bu 92 Teknoparkta yedi binden fazla Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan şirketimiz var" dedi.

"PATENT BAŞVURU SAYISI 250 MİSLİNE ÇIKTI"

Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne dek teknopark şirketlerimiz kırk binden fazla ar-ge projesi tamamladılar. Şu anda eş zamanlı olarak dört bir yanında teknoparklarda 12 binden fazla Ar-Ge projesi devam ediyor. Türkiye'de 2000'li yılların başında Ar-Ge insan kaynağımız yaklaşık 30 binlerdeyken şimdi bu sayı iki binleri aşmış durumda. Bu çok büyük bir kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor. Özel sektörde Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin beş yüzü aşmış durumda. Yine üniversitelerimizin bu süreçteki rolü çok farklı bir noktaya geldi. Üniversitelerimiz tarafından 2002 yılında patente yapılan başvuru sayısı sadece dörttü, şimdi bu sayı yaklaşık 250 misline çıktı."

"YTÜ YILDIZ TEKNOPARK ÜÇ SENEDİR BİRİNCİ SIRADA"

YTÜ istatistiklerinin de oldukça önemli olduğunu ifade eden Mehmet Fatih Kacır, "Üniversiteye gelmişken bu istatistiklere de bir göz atmak istedim. Bugüne dek 2002'den 2021'e kadar Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan 157 patent başvurusunun 47'si geçen yıl yapılmış. Yani büyük bir ivme var. Son üç yıldır teknoloji geliştirme bölgeleri endeksinde YTÜ Yıldız Teknoparkı birinci sırada" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE HERKES LABORATUVARDAYDI"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise "Başarılı bir akademisyen yayın yapar, proje üretir. Aynı zamanda kendi girişimcilik maceralarını yaratır, şirketlerini kurar, patent üretir. Bugün bu törende bunu göstermiş olduk. Gıda mühendisliği bölümüne çok teşekkür ederim. Hepimiz bu sabah 8'de laboratuvarda hazır bekliyorduk. Emek verince, çok çalışınca böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

"HÜCRELERİ YENİLEME HIZI YÜZDE 180"

Pelemir hikayesini 2014'teki projeleriyle başlattıklarını belirten Doç. Dr. M. Zeki Durak da "Ekmekçik ürettikten sonra bu ikinci patentimiz oldu. Pelemir yağını incelerken bunun çeşitli özelliklere sahip olduğunu fark ettik. Mesela güneş kremi olarak kullanılabilir. Yağ astarı kompozisyonları çok başarılı. Yine fare deri hücrelerinde yaptığımız denemelerde gördük ki binde 7 gibi bir oranla bile kullanıldığı zaman yüzde 180 oranında hücreleri yenileme hızını arttırıyordu. Ümit ediyoruz ki pelemir Türkiye'de en çok bilinen yağlar arasına girer. Bugün, pelemir yağını ihraç eden ülke konumuna gelmek için alt yapı oluşturduk. İnşallah bu ürünlerimizi hem benimser hem de dünyaya tanıtırız" ifadelerini kullandı.

Törende yaptığı konuşmasında pelemir bitkisinin değerinin bilim insanları sayesinde yeniden ortaya çıktığını ifade eden Fırat Plastik ve Ziya Organik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nevzat Demir ise çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Tören, patent devrinin yapılması için atılan imzalarla son buldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel