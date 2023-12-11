YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde Enerji Verimliliği Projesi İmzalandı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türk Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi (TÜMAŞ) ortaklığında imzalanan 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi' kapsamında Davutpaşa Kampüsü'ndeki 11 binaya ilişkin 'Paydaş Katılım Toplantısı' düzenlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türk Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi (TÜMAŞ) ortaklığında imzalanan "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında Davutpaşa Kampüsü'ndeki 11 binaya ilişkin "Paydaş Katılım Toplantısı" düzenlendi.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

Yılmaz, üniversite olarak 112 yıldır ders verdiklerini, mühendisler yetiştirdiklerini ve çok iyi eğitim yaptıklarını belirterek, "Bir AR-GE üniversitesiyiz. Yaklaşık 15 yıldır stratejik planlarımızda şöyle yazıyor: 'Yıldız Teknik Üniversitesi bir AR-GE üniversitesidir, birinci görevi AR-GE yapmaktır.' Ama biz onu Türkiye standartlarının çok üzerinde yapıyoruz. Bakışımız ve yorumumuz farklı. Biz AR-GE'ye, araştırma, inovasyon, teknoloji ve ticarileştirme diye bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncü ve lider bir üniversite olmak zorunda olduklarını dile getiren Yılmaz, ulusal ve uluslararası fonları üniversiteye ve Türkiye'ye çekmekle ilgili kararlılıklarının, birkaç öncelikli işten biri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Yılmaz, "Artık 1 milyar lira toplam AR-GE bütçesine sahip bir üniversite oluşturduk. Bu bize ne sağlıyor? Araştırmacılara büyük imkanlar sağlıyor, laboratuvarlarımız daha modernleşiyor. Oradan elde ettiğimiz projeler ve yaptığımız yayınlar daha saygın dergilerde yer alıyor." diye konuştu.

Bu projede, ulusal ve uluslararası bölgesel rakiplere gözlerini diktiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu içinde bulunduğunuz kampüs, dünyanın en iyi 63. kampüsü. Sadece yeşil kampüs konseptinde değil, sürdürülebilirlik olarak da böyle. Önümüzdeki günlerde ilk 3 de hayal değil. Yakında göreceğiz, KABEV bize bunu sağlıyor. Bizi, dünya ölçeğinde bir üniversite yapıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesine güvendi, bizi partner olarak seçti. Bizi destekledi ve böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz."

YTÜ Yapı İşleri Daire Başkan Vekili Tolgahan Atabay ise proje çalışmalarının ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üniversiteye yazdığı resmi yazıyla başladığını söyledi.

Bakanlık tarafından proje etüt ihalesi yapıldığını aktaran Atabay, "İhaleyi alan TÜMAŞ, ATLASCert, Exergia firmaları tarafından etüt proje ve ihale dosyası çalışmaları başlatıldı. Üniversitemiz bünyesinde rektörlük makamının görevlendirilmesiyle KABEV çalışma grubu oluşturuldu." dedi.

KABEV kriterlerine uygun binaların etüt çalışmalarını yaptıklarını, üniversitenin yıllık doğal gaz tüketim ödemelerinin 12,2 milyon lira, yıllık elektrik tüketimi bedellerinin ise 38,2 milyon lira olduğunu dile getiren Atabay, "Bu projede tasarruf verimiz yüzde 55,03'tür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Yılmaz, projede emeği geçenlere plaket takdim etti.

KABEV

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi, Dünya Bankası tarafından fonlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile uygulanıyor.

Enerji verimliliği kapsamında Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan 11 binada yüzde 55 tasarruf sağlanması planlanıyor.

Enerji İzleme ve Değerlendirme Otomasyon Sistemi'yle kampüs genelinde 3 megavatlık güneş panelleri kurulması, ortalama 200'e yakın evin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarruf sağlanması, ısıtma, soğutma sistemlerinde iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.