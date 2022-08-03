Teknoloji transferinde YTÜ Yıldız Teknopark'tan Özbekistan hamlesi

Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim Abdurahmanov ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, INNO Teknopark'ın yönetimine ilişkin çok boyutlu iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı arasında ilgili Bakanlığa bağlı kurulacak INNO Teknopark'a ilişkin çok boyutlu iş birliği anlaşması imzalandı.

Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim Abdurahmanov ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman'ın imzaladığı INNO Teknopark'a yapılacak bilgi ve tecrübe aktarımına dayalı anlaşma çerçevesinde YTÜ Yıldız Teknopark; teknoloji, bilgi ve yönetim yaklaşımları dahil birçok alanda tecrübelerini Özbekistan tarafıyla paylaşacak, INNO Teknopark'ın ve organlarının yönetimi konusunda Özbekistan'ın yerel insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

"GİRİŞİMLERİMİZİ DÜNYA SAHNESİNE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bölgesel liderlik hedefleri doğrultusundaki çalışmalarına bir yenisini eklediklerini ifade eden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, "Bölgemizde lider, küreselde söz sahibi bir teknopark olmak için çıktığımız bu yolda, dünyanın çeşitli bölgelerinde Kuluçka ve Teknoloji Merkezleri açıyor, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin küresel değer ağından aldığımız gücü, entelektüel sermayemiz ve güçlü kurumsal ilişkilerimizle birleştirerek, girişimlerimizi dünya sahnesine çıkarmak için her gün daha fazla çalışıyoruz. Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere hedeflediğimiz coğrafyalarda know-how'ına en çok güvenilen, en çok tercih edilen, en donanımlı teknoparkı olmak için faaliyetlerimizi sürdürüyor, Dünyanın dört bir yanında teknoloji geliştiren katma değerli, teknolojik ve inovatif faaliyetlerde bulunan girişimcileri ülkemize çekmek için de önemli bir çaba harcıyoruz" dedi.

"TÜRK GİRİŞİMCİLER İLE TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN ORTA ASYA'YA AÇILAN KAPI OLACAK"

Bu kapsamda Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı ile imzalanan anlaşmayla başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya ülkeleri ile ilişkileri ilerletmek adına önemli bir adım attıklarını vurgulayan Tanışman, "Üç yıldır üst üste Türkiye'nin birinci Teknopark'ı olarak devam ettiğimiz bu yolda, 2025 hedeflerimizden bir tanesi de bölgesinde lider bir teknopark olmak. Yaptığımız anlaşma, bu hedefimiz için önemli bir adım. INNO Teknopark için yapacağımız katkılar aynı zamanda bilgi ve tecrübe aktarımı niteliğinde. 30 yıllık bir bilgi birikimimiz var ve bu konuda bilgi ve tecrübemizi aktarabiliyor olmak bizim için oldukça değerli" dedi.

Tanışman, bu anlaşma ile INNO Teknopark'ın; agroteknoloji, biyoteknoloji, enerji teknolojileri, elektronik ve robotik alanları başta olmak üzere teknoloji ve yenilikçi alanlarda faaliyet gösteren Türk girişimciler ile Türk yatırımcılar için Orta Asya'ya açılan bir kapı olacağını dile getirdi.