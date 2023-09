Yıldız Teknik Üniversitesi koordinasyonunda "Mavi Müfredat" geliştirilecek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) koordinatörlüğünde "Okyanus Okuryazarlığı" kapsamında Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri'nin bulunduğu 5 bölgedeki ilk ve ortaöğretim okullarında gerçekleştirilen SHORE (Empower Students As The Agents Of Change) projesi ile "Mavi...