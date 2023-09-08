Yıldız Teknik Üniversitesi koordinasyonunda "Mavi Müfredat" geliştirilecek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) koordinatörlüğünde "Okyanus Okuryazarlığı" kapsamında Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri'nin bulunduğu 5 bölgedeki ilk ve ortaöğretim okullarında gerçekleştirilen SHORE (Empower Students As The Agents Of Change) projesi ile "Mavi Müfredat" geliştirilecek.

"Ufuk Avrupa" kapsamında fonlanan proje nedeniyle üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesi'nde YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, SHORE Koordinatörü Doç. Dr. Afşın Yusuf Çetinkaya, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürü Çağrı Yıldırım, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ve farklı ülkelerden temsilcilerin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklama yapan YTÜ Rektörü Yılmaz, projeyle ilgili tarihi bir gün yaşandığını, dünyanın geleceği olan suyun korunmasıyla ilgili büyük bir adım atıldığını söyledi.

"Mavi Müfredat" ile ilkokul çağına kadar inecek bir farkındalığın oluşturacağını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Sularımızı korumak ve nefes alınabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Orada büyük bir derinlik, büyük bir canlılık var ve o, gezegenin geleceği demek. Bunun için bu proje çok önemli. Bunun için bütün insanların gözü bu projenin üzerinde ve burada oluşacak yaygın etki dalga etkisi bir tsunami etkisiyle tüm Avrupa'ya ve oradan dünyaya yayılacak." diye konuştu.

Yılmaz, üniversitenin projedeki konumuna dikkati çekerek, "İçinde Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri, Ren Nehri var. Burada aslında bütün yollar İstanbul'a ve Türk bilim insanlarının kapısına çıkıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Burada oluşturacağımız bu bilim dalgasıyla Avrupa'ya büyük bir katkımız olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"En büyük katma değer gezegenin gerçek sahibi olan gençlere bunu yaymak"

Su konusundaki farkındalığı vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aslında bilim adamları okyanusların ve suyun değerini ve korunmasıyla ilgili teknik şeyleri bizim önümüze seriyor, bunlar var. Bununla ilgili laboratuvar çalışmaları yapıyor, birtakım deneysel çalışmalar yapıyoruz ama en büyük katma değer, en büyük çıktı bu gezegenin gerçek sahibi olan şu anda anaokul ve ilkokul seviyesindeki gençlere, öğrencilere bunu yaymak, tüm Avrupa'da bunu yaymak. Çünkü bu bilinç ve farkındalığı oluşturmazsanız bu laboratuvar seviyesinde kalmış bir bilgi ve bilim haline geliyor."

Türkiye, İtalya, Fransa, Avusturya, İrlanda, Polonya, Macaristan, Çekya, Estonya ve Romanya'dan 14 kuruluşun katıldığı projenin koordinatörlüğünü YTÜ yapacak.

Proje okullarında "Mavi Müfredat", sürdürülebilir balıkçılık, yenilenebilir enerji kaynakları, biyolojik çeşitlilik, emisyonların azaltılması, karbon döngüsü, doğal kaynaklar, sahiller, deniz ekosistemi, plastik, mikroplastik, insan kaynaklı kirlilikler, rüzgar enerjisi, su kalitesi, sürdürülebilir üretim, doğal miras, iklim değişikliği etkileri gibi konularda eğitimler verilecek ve projeler geliştirilip uygulanacak.