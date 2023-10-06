Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi ile Öğrenciler Teknolojiyle Buluştu

Kızılay Güngören ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile 'Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm' projesi kapsamında Amasra'da bir köy okuluna teknoloji sınıfı açıldı. Bir Avuç İnsan Platformu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen projede, sekseninci teknoloji sınıfı açıldı. Ayrıca, okulun boyanması, öğrencilerin kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçları da karşılandı. Projenin amacı, öğrencilerin teknolojiye erişimini sağlamak ve eğitimlerinde araştırmacı ruhları ile yeni bilgilere ulaşmalarını sağlamaktır.

Kızılay Güngören ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile öğrenciler bilgisayarlarla buluştu. Bir Avuç İnsan Platformu'nun katkısı ile "Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm" projesi sekseninci teknoloji sınıfını açtı.

Güngören Kızılay ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bartın, Amasra'da bir köy okuluna teknoloji sınıfı açtı. Açılışa Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Projeye öncülük eden "Bir Avuç İnsan Platformu" adına Basın Danışmanı Nuri Kayhan, Yıldız Teknik Üniversitesi adına Genel Sekreter Ahmet Yüksel Karahan, Kızılay adına Güngören İlçe Başkanı Erhan Tan ve Gazeteci Enes Özdemir katıldı.

Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi kapsamında Bartın ili Amasra ilçesi Kaleşah İlkokulu'ndaki öğrencilere 10 adet bilgisayar ve bir Bilgisayar Laboratuvar'ı hediye edilirken, okulun boyanması da üstlenildi. Okuldaki 200 öğrencinin ayakkabıları ve giyimleri de Üniversite kulüpleri ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında karşılandı.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Amasra ziyaretini değerlendiren YTÜ Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan, "Her biri meslek erbabı olacak olangeleceğin mühendislerinin, doktorlarının, siyasilerinin, avukatlarının gözlerindeki o mutluluğu görmek kilometrelerce uzaktan gelsekte bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Gençlerin enerjisi bizlere de yansıyor. İnşallah kendileri de kendinden sonra gelecek nesiller için sosyal sorumluluk projelerinde yer alırlar. Ve bu ulvi görevin mutluluğunu yaşarlar." dedi.

Güngören Kızılay İlçe Başkanı Erhan Tan ise, "İyilik için çıkıyoruz yola bu yol öyle güzel ki sonu hep mutluluk. Bugün burada çocuklarımızın yüzündeki o masum sevinci görünce bir kez daha iyi ki bu iyilik için düşmüşüz yola dedim. Kızılay olarak çocuklarımıza mutluluk götürmeye devam edeceğiz." İfadelerinde bulundu.

Projenin baş mimarlarından olan Bir Avuç İnsan Platformu Basın Danışmanı Nuri Kayhan, "Güngören Kızılay ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu anlamlı destekleri için teşekkür ederim. Kendilerine bir köy okuluna teknoloji sınıfı açalım çocuklar teknolojiden uzak kalmasın dediğimde anında yardımcı oldular. Burada çocuklarımızın mutluluğuna şahit olmak beni çok sevindirdi. Çocuklarımız burada eğitimlerinde araştırmacı ruhları ile bilgisayarlarla yeni bilgilere ulaşacak hepsi gelecekte güzel yerlerde görevler alacaklar. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Basınpr.com kurucusu, Basın Danışmanı, Gazeteci Enes Özdemir, "Bugün Bartın, Amasra'da mutlu bir an yaşadık. İnsanları mutlu etmek inanılmaz huzur verici bir şey. Bugün öğrencilerimize bilgisayar getirdik. Bu bilgisayarların hepsi geri dönüşüm sayesinde onarılmış yenisinden farkı olmayan harika bilgisayarlardı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan "Sıfır Atık" projelerinin öncülüğünü yapıyor ve bu öncülük Türkiye sınırlarını aştı dünyada ciddi karşılık buldu. Sıfır atık projesi ile birçok şey yeniden kullanıma sunuluyor. Bugün sıfır atık projesi kapsamında da Bir Avuç İnsan Platformu'nun öncülüğünde Güngören Kızılay ve YTÜ bir araya gelerek bilgisayarları yeniden onararak buradaki öğrenci kardeşlerimizin kullanıma sundular. Emek veren, yollara düşüp öğrencilerimizi teknoloji ile buluşmasına vesile olan herkese teşekkür ederim." dedi.