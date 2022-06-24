Araç lastiği mikroplastikler  tehlike saçıyor

Dünyada trafik ve plastik tüketimine engel olunamadığını belirten Prof. Dr. Güleda Engin,"Plastik kullanımı 1950'den itibaren çok ciddi bir rakama ulaştı. O tarihte 2 milyon ton iken, şimdi 400 milyon tona yaklaştı. Aynı şekilde araç lastiklerinin kullanımı da artıyor. Mesela 2019 yılında 19 milyon ton araç lastiği üretilmiş. Bu veriler de bize bunların yaygın olarak kullanıldığını, hayatımızın içinde olduğunu gösteriyor. 5 milimetrenin altındaki plastik parçacıklarını mikroplastik olarak adlandırıyoruz. Yol ile lastik arasında oluşan temastan dolayı, sürtünmeye bağlı olarak bazı lastik parçaları doğal ortama yayılıyor. Bunlar çeşitli faktörlere bağlı olarak, özellikle yağmur ve kar suyu, rüzgar gibi taşınım faktörleriyle de alıcı ortamlara taşınıyor. Bunlardan bir tanesi de su tabii ki. Nihai alıcı ortam olan su. Ama bir kısmının havaya karıştığı da modelleme sonuçlarıyla belirlenmiş durumda" diye konuştu.

"RADİKAL ÇÖZÜMLER YOK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel