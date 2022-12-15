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Kara Teknolojileri Semineri

Teknoloji Haberleri

Kara Teknolojileri Semineri

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde gerçekleşecek Kara Teknolojileri Semineri etkinliğimiz için gün sayıyoruz!

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde gerçekleşecek Kara Teknolojileri Semineri etkinliğimiz için gün sayıyoruz!

16 Aralık 2022 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek etkinliğimizde kara teknolojilerini en güncel gelişmeleriyle mercek altına alarak sektör devlerini öğrencilerle buluşturuyoruz.

Etkinliğimiz herkesin katılımına açık, ücretsiz ve sertifikalıdır.

Siz de kritik gelişmelerle birlikte inovasyonların yaşandığı, hızla gelişen alanların bir parçası olmak ve yeni trendleri takip etmek istiyorsanız katılım linki @yildizsst bio'sunda

Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji

Yıldız Teknik Üniversitesi Aralık Teknoloji Haberler

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