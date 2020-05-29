(görüntülerle)ERDOĞAN KARADENİZ'E AÇILAN FATİH SONDAJ GEMİSİNİ SELAMLADI
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'ni selamladı.
29.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:12
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'ni selamladı. Erdoğan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir tekneye binerek gemidekilere, Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar, Allah kazadan beladan muhafaza etsin. " şeklinde seslendi.
Kaynak: DHA