Giresun'da vatandaşlar, görüntülü görüşmeyle bayramlaştı
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Giresun'da vatandaşlar, görüntülü görüşmeyle bayramlaştı

Giresun'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar yakınlarıyla telefonla görüntülü bayramlaştı.

Giresun'da vatandaşlar, görüntülü görüşmeyle bayramlaştı
24.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:15

Giresun'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar yakınlarıyla telefonla görüntülü bayramlaştı.

Evlerinden çıkamayan bir çok Giresunlu, büyükleri ve yakınlarıyla görüntülü konuşarak bayramlaştı, hasret giderdi.

Bulancak ilçesinde yaşayan Ubeydullah Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu Ramazan Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçirdiklerini vurguladı.

Göktekin, Bulancak ve gurbette yaşayan yakınlarıyla görüntülü bayramlaştıklarını, böylelikle de az da olsa hasret giderme fırsatı bulduklarını belirtti.

Kerim Süral ise kısıtlamalar nedeniyle akrabalarıyla bayramda bir araya gelemediklerini, telefondan görüntülü konuşarak bayramlaştıklarını ifade etti. Süral, salgının en kısa sürede sona ermesini ve gelecek bayramlarda yakınlarıyla yeniden yüz yüze bayramlaşmayı dilediğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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