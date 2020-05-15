Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı
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Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için drone'lu tim kurdu.

Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı
15.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:03

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için drone'lu tim kurdu. Kentin işlek noktalarında uçurulan termal kameralı drone'lar ile vatandaşlar uyarılmaya başlandı.

Son günlerde koronavirüs vakasının artış gösterdiği Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, salgının önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Belediye bünyesinde termal kamera ve anons sistemi ile donatılmış drone'lardan oluşan tim kuruldu. Kentin işlek caddelerinde uçurulan drone'lar vatandaşları sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda sesli olarak uyarıyor. Sistemin tanıtımı Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı programla yapıldı.Kentin en işlek bölgelerinden olan Karagöz Caddesi'nde yapılan tanıtımda drone'lar uçurularak vatandaşlara uyarı anonsları yapıldı. Yeni sistem ile ilgili konuşan Fatma Şahin, "Mümkünse meskende kal, çıkmak zorundaysan mesafeni koru ve maskeni tak. Dolayısıyla bütün şehirde, sosyal hayatın güçlü olduğu yerlerde drone ile bu mesajı veriyoruz. Sizin için, çocuklarınız için, aileleriniz için, şehir için, dünya için maskeni tak mesafeni koru diyoruz. Bu yüzden bu drone sistemiyle kendi oluşturduğumuz bir çalışma oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız yazılım ile aldığımız drone'larla birleştirdik bütün şehirde şu anda havada vatandaşları uyarıyoruz. Drone'da termal kamera var, maskesiz takmayan birini direkt görüp de uyarabiliyoruz. Bu sesli mesajlar bütün caddelerde devam edecek. Türkiye için güzel bir uygulama. Amacımız çifte bayram yapmak, halkımızın için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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