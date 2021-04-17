FLAŞ... Hadise cephesinden Reza Zarrab açıklaması

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürüldü. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk'ten açıklama geldi

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan 'başka kadınlarla ilişkisi var' ifadesinin ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürüldü.

"BU OLAY GERÇEK DEĞİL"

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, "Avukatımız aracılığıyla bir açıklama yapacağız. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR NEYDİ?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Ebru Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan, programda ve ev ortamında da sürekli bir arada olan Hadise'nin Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi.

Hadise, Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği konuşulanlar arasında. Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın Hadise'ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş'in Hadise ile dostluğuna son verdiği öğrenildi. En son "O Ses Türkiye"de Hadise ile birlikte yılbaşı gecesi jüri koltuğuna oturan Gündeş'in olayı öğrendikten sonra yarışmada jüri koltuğunda oturup oturmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin