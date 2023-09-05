Ebru Gündeş, Günay sahnelerinde büyük ilgi gördü

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yaz konserlerinde yaklaşık 9 bin hayranı tarafından izlendi. İş ve cemiyet dünyasının ünlü simaları da konserlere akın etti.

12 konserlik yaz sahnesinde ünlü sanatçıyı yaklaşık olarak 9 bine yakın hayranı izlemeye gelerek Günay sahnelerini doldurdu.

İş ve Cemiyet dünyasının birbirinden ünlü simalarının akın ettiği Günay sahnelerine gelenler arasında; Aslı Aydın, Öznur Yakın, Can Dikmen, Meltem Gökhan, Esra Oktay, Gülay Kamaz, Gülsüm-Naif Güral, Gülşah Alkoçlar, Gürdal Abacı, Şenay Abacı- Faruk Turgut, Hasan-Özlem Mutlu Çetin, İnci- Yüksel Mermer, Işıl Reçber, Mehmet-Gülay Kuriş, Melis Sezen, Atilla Bingöl, ve Nur Sarar gibi bir çok ünlü sima vardı.

Sanatçıya bu yaz gösterilen yoğun ilgiden dolayı Ebru Gündeş İstanbul Günay'ın kapılarını erken açtırmak zorunda kaldı. İstanbul'da ilk sahnesine 15 ve 16 Eylül'de iki gün üst üste çıkmaya hazırlanan Ebru Gündeş, planladığı tatilini bile ileri bir tarihe erteledi.