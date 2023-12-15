Ebru Gündeş estetikli son hali, estetikli fotoğrafı!

Reza Zarrab ile evliliği olaylı bir şekilde biten Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman verdiği pozları dikkat çekti. Son olarak Vakitsin Geldin isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflardaki son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

Yeni şarkılarıyla adından söz ettiren Ebru Gündeş, estetiğin dozunu kaçırınca son halini gören takipçileri tanımakta zorlandı. Peki, Ebru Gündeş estetikli son hali nasıl? İşte, Ebru Gündeş estetikli son hali!

EBRU GÜNDEŞ ESTETİKLİ SON HALİ

Reza Zarrab ile evliliği olaylı bir şekilde biten Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman verdiği pozları dikkat çekti. Son olarak Vakitsin Geldin isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflardaki son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şapkalı pozlarını yayınlayarak "Bazen" notunu yazan Ebru Gündeş'in değişimi dikkat çekti. Şarkıcının pozlarında uzayan çenesi, burnu ve elmacık kemiğinin belirginliği dikkat çekti. Yüzünün bir kısmını kapatarak poz veren Gündeş'i görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte Ebru Gündeş'in son hali: