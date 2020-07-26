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Yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif, sağ olarak bulunduGiresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda Cuma akşamından bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu.

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26.07.2020 07:28 | Son Güncelleme: 26.07.2020 07:43

Yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif, sağ olarak bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda Cuma akşamından bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu. Giresun Valisi Enver Ünlü, "Elif kızımızı sağ salim buldu ekiplerimiz. Geçmiş olsun. Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım" mesajı ile iyi haberi verdi.


Kaynak: DHA

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