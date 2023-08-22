Giresun Bulancak'ta 6 Kilometrelik Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapımı Tamamlanıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde sahile 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapımı son aşamaya geldi. Belediye Başkanı Recep Yakar, projenin dünyada kabul görmüş standartlara uygun olduğunu belirtti. Yolun ilçede hayata geçirilen en önemli farkındalık projelerinden biri olduğunu ifade eden Yakar, yolun Bulancak halkını denizle buluşturarak sosyal hayatı canlandıracağını söyledi. Yolun genişliği, rahatlığı ve kalitesiyle üst düzeyde olduğunu belirten Yakar, boyama işlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve aydınlatma, ağaçlandırma çalışmalarının önceden tamamlandığını açıkladı. Yakar, yolun daha keyifli hale gelmesi için küçük dokunuşlar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Giresun'un Bulancak ilçesi sahiline 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapımında son aşamaya gelindi.

Belediye Başkanı Recep Yakar, gazetecilere, projenin dünyada kabul görmüş standartlara uygun yapıldığını belirtti.

Bisiklet ve yürüyüş yolunun ilçede son dönemde hayata geçirdikleri en önemli farkındalık projelerinden olduğunu ifade eden Yakar, şunları kaydetti:

"Proje, Bulancak halkını yeniden denizle buluşturacak ve sosyal hayatı canlandıracaktır. Tamamen denize sıfır bir konumda tesis ettiğimiz bisiklet ve yürüyüş yolumuz gerek genişliği, gerekse rahatlığı ve kalitesi ile oldukça üst düzeydedir. Bir kısmı asfalt kaplama olan güzergahta boyama işleri de birkaç gün içinde tamamen bitiyor. Aydınlatma, ağaçlandırma çalışmaları ise hat boyunca önceden tamamlanmıştı."

Yakar, yolun daha keyifli bir hale dönüşmesi için küçük dokunuşlar yapacaklarını da sözlerine ekledi.