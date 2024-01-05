Bulancak'ta Fiyat Listesi Denetimi Yapıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri fiyat listesi denetimi yaptı.

Bulancak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masa üstlerinde fiyat listelerini koyma zorunluluğu başladığı anımsatıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uygulamayla ilgili denetimlere başladığı aktarılan açıklamada, esnafın konu hakkında bilgilendirilerek uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.