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Giresun'da ölüm kavşağına sinyalizasyon sistemi talebi

Giresun'da ölüm kavşağına sinyalizasyon sistemi talebi

Güncel Haberler

Giresun'un Bulancak ilçesinde ölüm kavşağı olarak adlandırılan yerde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Bölge halkı ise yetkililerden sinyalizasyon sistemi için yardım bekliyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde ölüm kavşağı olarak adlandırılan yerde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Bölge halkı ise yetkililerden sinyalizasyon sistemi için yardım bekliyor.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Ordu istikametinde hareket halinde olan 34 GIU 363 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli motosikletine çarptı. Kazanın ardından savrulan motosiklette bulunan Mehmet Özdemir (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Bölge halkı, ölüm kavşağı olarak adlandırdıkları yere bir an önce sinyalizasyon sistemi konularak önlem alınmasını istiyor.

Aynı kavşakta sık sık ölümlü trafik kazaları meydana gelirken geçtiğimiz ay cenaze töreni için Giresun'a gelen ailenin içinde bulunduğu araç kavşaktan geçtiği sırada hareket halindeki tırın altında kalmıştı. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de ağır yaralanmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Tragger Giresun Güncel Haberler

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