Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen Yıl Sonu Sergisi ve Bilim Şenliğinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli araç büyük ilgi gördü. Elektrikli araç projesiyle ödül alan öğrenciler, araçlarının özelliklerini anlattı.

Giresun'da öğrencilerin yıl sonu sergisinde sergilenen elektrikli araç ilgi gördü

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen Yıl Sonu Sergisi ve Bilim Şenliğinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli araç büyük ilgi gördü.

İlçenin Cumhuriyet meydanında düzenlenen Yıl Sonu Sergisi ve Bilim Şenliğine Kaymakam Ünal Koç, Belediye Başkanı Recep Yakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ersin Erkut, Daire amirleri, Şube Müdürleri, Okul, Kurum Müdürleri ve Yardımcıları, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte elektrikli araç projelerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlerini kutlayan Kaymakam Ünal Koç, " Ürettikleri elektrikli araçtan ve yarışmalardaki derecelerinden dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz. Bu başarılar öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin emek verdiğini gösteriyor. Ortaya güzel sonuçlar çıktı sadece eğitimsel olarak değil hayatın her alanında başarı geldi. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Saatte 40 km hız yapıyor

Düzenlenen etkinlikte ise en büyük ilgiyi Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği elektrikli araç gördü. Üretilen araçla ilgili bilgi veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Hamit Can Aydın, "Aracımızı yaparken 8 kişilik bir takımdık, aracımızı çelik profillerden yaptık, normal aramada olması gereken her şey bizim aracımız da mevcut. Araçta 3 KV motor var,. Kendi özel diferansiyeli, kendi üretimimiz batarya mevcut. Aracımız 40 kilometreye kadar hız yapmaktadır, Aracımız ortalama 13 TL'ye 100 km yol gidebilmektedir" diye konuştu.

Elektrikli araç projesiyle ödül alındı

Eletirikli araç üretiminin elektronik danışman öğretmeni Erkan Kaşık ise, "2 Danışman öğretmenle birlikte 10 kişilik takım oluşturduk. Aracımızı tamamladıktan sonra fren testi videosu ve sürüş videolarını sisteme yükledik. Aracımızı tam olarak gördükleri içi yarışmaya katılma fırsatı bulduk. Gebze'de düzenlenen TEKNOFES 2023 Liselerarası Elektrikli Araç Yarışmasında 59 takım katıldı ve 59 takım arasından 29 yarışmacı yarışmaya girme hakkına sahip olduk. Aracımızın üretimini kendimiz tasarladık, dışarıdan sadece torna hizmeti aldık. Aracın dış kaplaması alüminyum kompozit malzeme ve şasede demir profil kullandık. Okulda alüminyum kaynağımız olsaydı daha hafif araç yapabilirdik. Aracımızı 100 km'de 13 TL yakmaktadır, batarya 3 saatte dolmaktadır, 40 km hız yapabilmektedir. Öğrencilerimizle böyle bir çalışma yaptığımız için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.