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Giresun'da motosiklet hırsızlığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, otoparktan motosiklet çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çalınan motosikletler fındık bahçesinde bulundu. 8 zanlı gözaltına alındı ve 4'ü serbest bırakıldı.