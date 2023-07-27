Bulancak Belediyesi'nden çöp toplama saatleriyle ilgili uyarı

Bulancak Belediyesi, vatandaşlardan çöp toplama saatlerine dikkat etmelerini ve evsel atıklarını konteynerlere uygun saatlerde atmalarını istedi. Ayrıca, çöp konteynerlerine moloz ve inşaat atıklarının atılmaması gerektiği vurgulandı.

Bulancak Belediyesi'nce vatandaşların çöp toplama saatlerine dikkat etmeleri, evsel atıklarını çöp toplama kamyonlarının geçiş saatlerinde çıkarmaları ve konteynerlere moloz dökmemeleri istendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde çöp toplama işleri akşam saatlerinde ve belli bir düzende yapıldığı vurgulandı

Vatandaşların çöp toplama araçlarının geçiş saatlerine yakın zamanlarda çöplerini konteynerlere atmaları gerektiği belirtilen açıklamada, bunun hem işlerin düzeni hem de çevre sağlığı ve görsel anlamda önemli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çöp kamyonlarının geçiş saati sonrası veya sabah bırakılan çöplerin neredeyse 24 saat beklediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çöpler kötü görüntüye ve kokuya sebep olmakla birlikte sokak hayvanları tarafından dağıtılabilmektedir. Bunun önüne geçebilmenin tek yolu çöp toplama araçlarının saatlerine riayet etmektir. Bir diğer husus da çöp konteynerlerine moloz, inşaat hafriyatı, taş gibi atıkların atılmasıdır. Çöp konteynerleri sadece evsel atıklar için kullanılmalıdır. Moloz gibi malzemeler çöp toplama araçlarımızın sıkıştırma kazanlarına büyük ve geri dönüşü olmayan hasarlar vermektedir. Moloz atıkları belediyemize bildirilerek cüzzi bir ödeme karşılığında ayrıca alınmaktadır."