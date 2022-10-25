Giresun haberi... Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Gelen Giresun haberine göre GİRESUN'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. GİRESUN'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. Bulancak ilçesi Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda, sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Bulancak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Giresun haberi... Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.