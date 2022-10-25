Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haberi... Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Giresun haberi... Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Gelen Giresun haberine göre GİRESUN'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.

Bulancak ilçesi Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda, sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Bulancak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title