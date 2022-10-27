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Giresun'da sahilde cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

3. Sayfa Haberleri

Giresun'da sahilde cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün deniz kıyısında cesedi bulunan kişinin kişinin Trabzon nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Hüseyin Komaralp olduğu belirlendi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün deniz kıyısında cesedi bulunan kişinin kişinin Trabzon nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Hüseyin Komaralp olduğu belirlendi.

Giresun'un Bulancak ilçesi Küçüklü köyü sahilinde vatandaşlar tarafından cesedi bulunan kişinin yapılan araştırmalar sonunda Trabzon nüfusuna kayıtlı Hüseyin Komaralp olduğu belirlendi.

Bulancak ilçesi Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda, sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kimlik tespiti için de çalışmalar başlatıldı. Yapılan araştırmalarda ölen kişinin Trabzon nüfusuna kayıtlı Hüseyin Komaralp olduğu belirlendi. Komaralp'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Öte yandan Komaralp'ın ölümüne ilişkin yakınları ise Hüseyin Komaralp'ın ölümünden bir gün önce İstanbul'a gitmek istediğini ancak bileti alınan otobüse binmediğini öğrendiklerini ancak telefon kullanmadığı için kendisine de ulaşamadıklarını ileri sürdü. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Bulancak Trabzon Giresun 3. Sayfa Haberler

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