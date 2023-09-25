Giresun Bulancak'ta Namaz Farkındalık Projesi Başlatıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Namazla Duruş Platformu bünyesinde 12 yaş üzeri vatandaşlara namaz farkındalık projesi geliştirildi. "Bir Duruş Namaz" sloganı ile namaz sevgisine vurgu yapılan proje, namazı düşündürmeyi, etrafta namazı gündem etmeyi hedefliyor.

Amaçlarının namazı kılan ve kılmayanı sorgulamak değil, tamamen namaza yönelik düşündürmek olduklarını kaydeden Namazla Duruş Platformu Başkanı Ubeydullah Göktekin, "Bir Duruş Namaz projesi ile Bulancak merkezli olmak üzere Türkiye genelinde bir namazla düşünce, namazla duruş hareketi başlatmak istiyoruz. Yaşadığımız çağda görüyoruz ki namaz, maalesef başta biz gençler olmak üzere toplumun gündeminden çıkmış durumda. Beş vakit namazın düzenli kılınmasından ziyade bayram ve cuma gibi namazlarda bile bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu projenin bir kez de hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Anket yapılıp, çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Proje dahilinde yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi veren Bir Duruş Namaz Projesi Proje Koordinatörü Hümeyra Yıldırım ise, "Bu proje kapsamında Bulancak genelinde bin vatandaşımıza namaz farkındalık anketi yapılacak ardından namazla ilgili bir proje broşürü vereceğiz. Yine cadde ve sokaklar başta olmak üzere uygun olan yerlere namazla ilgili çarpıcı, düşündürücü etiketler yapıştırılacak. Bununla beraber oluşturulan sosyal medya hesaplarımızla projenin Türkiye geneline yayılmasını hedefliyoruz. Projenin hazırlanma aşamasında yaptığımız istişarelerde onlarca arkadaşımız ile namazı konuştuk, namazı düşündük. Proje hazırlanma aşamasında bile amacına ulaştı diyebilirim. Biz inanıyoruz ki kısa vadede Bulancak, uzun vadede Türkiye namazı konuşacak inşallah. Covid-19 hastalığında olduğu gibi namaz konusunda toplumsal bağışıklık kazanmadığımız sürece toplumun en önemli sorunlarının çözülmeyeceğine inancımız tamdır. Gelin bu harekette siz de yerinizi alın. Projede siz de bizimle yol alabilirsiniz, projeye katkıda bulunabilirsiniz. Çevremizde namazı konuşalım, namazı anlatalım ve namazla bir duruş kazanalım" diye konuştu. - GİRESUN