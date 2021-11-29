FATİH'TE ALEV ALEV YANAN RESMİ PLAKALI OTOMOBİL KAMERADA

FATİH'te, resmi plakalı bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Sürücüsünün yol kenarında durdurduğu otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar, başka sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sahil Yolu'nun Yenikapı mevkii, Şehit Vefa Karakurdu Altgeçit'inde, 11.30 sıralarında, 34 PB 550 resmi plakalı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yanan otomobil söndürüldü.

OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan otomobilin yandığı anlar, yoldan geçen başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motor kısmının alev alev yandığı görülüyor.