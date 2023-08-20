Kesintisiz İnternet Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nda

Ücretsiz ve kesintisiz internet İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Yenikapı-Hacıosman Hattı’nın ardından M8 Bostancı-Dudullu Metrosu’nda da hizmet vermeye başladı. Metro hatları içerisinde oluşturulan internet, olası afet durumunda vatandaşların iletişim ihtiyaçları için kritik öneme sahip olacak.

Ücretsiz ve kesintisiz internet İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Yenikapı-Hacıosman Hattı'nın ardından M8 Bostancı-Dudullu Metrosu'nda da hizmet vermeye başladı. Metro hatları içerisinde oluşturulan internet, olası afet durumunda vatandaşların iletişim ihtiyaçları için kritik öneme sahip olacak.

Metrolarda İstanbulluların günlük iletişim ihtiyaçları ve olası afet durumlarında büyük önem taşıyan internet erişimi yaygınlaştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıl dönümünde M8 Bostancı-Dudullu Metrosu'nda ücretsiz ve kesintisiz internet İBB Wi-Fi'yi kullanıma sundu.

İstanbullulara, ilk olarak Ekim 2021'de M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nda sunulmaya başlanan ücretsiz ve kesintisiz internet hizmetinin kapsamı genişletildi. Günlük ortalama 42 bin yolcu taşıyan, 13 istasyonlu ve 14,3 km'lik Bostancı-Dudullu Metrosu'nda; 80 km hızda bile tren başına ortalama 250 mbit download, 100 mbit upload hıza ulaşıldı. Proje kapsamında Bostancı-Dudullu Metrosu'ndaki 10 ayrı trene 40 tane erişim noktası ve tünel içlerine 46 adet hat boyu ekipmanı kuruldu.

AFET DURUMUNDA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Metrolarda internet altyapısının günlük ihtiyaçlar dışında acil durumlarda da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, "Yaptığımız altyapı yatırımları ile metrolarda seyahat eden 2,5 milyon yolcumuz internetten daha verimli ve keyifle faydalanabilecek" dedi.

İSTANBUL'UN TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

İBB Wi-Fi hizmeti, bu 2 hattın dışındaki diğer raylı sistemlerde, 130 ayrı erişim noktasında istasyon ve tünellerdeki mavi bölge olarak adlandırılan alanlarda kullanılabiliyor. İBB Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini giren yolcular, ücretsiz internet hizmetinden yararlanabiliyor.

İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin de şehir içi ulaşımın en önemli temel parçası olan metrolardaki ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetini yaygınlaştırarak toplu taşıma sistemini daha modern ve konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Narin, "Şehrin teknolojik altyapısını daha da güçlendirerek İstanbulluların raylı sistemleri daha çok tercih etmelerini teşvik etmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.