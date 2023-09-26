İstanbul'da Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza meydana geldi. Yüzlerce yolcu uzun süre başka bir metroya tahliye edilmeyi bekledi.

Bağcılar- Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrodan indirilen vatandaşlar Bağcılar Meydan Durağında beklemeye başladı. Metronun arızalanmasını nedeniyle okullarına ve işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların başka bir metroya tahliye edilmek için uzun süre beklediği öğrenildi. - İSTANBUL