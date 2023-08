Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası 2023'te Yenikapı'da Gerçekleştirilecek

Türkiye'de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nın dördüncüsü, Bridgestone'un ana sponsorluğunda, 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında, Yenikapı – İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nda, aralarında, ABB, Castrol, Citroën, E-Garaj, EniSolar, G-Charge, Honda, KIA, Lexus, Lixhium, Lumhouse, MG, Suzuki, Skywell, Sharz, Toyota, Voyah ve Wallbox gibi markaların, çevreci, sessiz ve teknoloji odaklı en yeni elektrikli ve hibrit modelleri de test edilebilecek.

Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası, ana sponsora ek olarak; Akbank'ın Green Carpet sponsorluğu, Garanti BBVA'nın Finans sponsorluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji iş birliğiyle, Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından düzenleniyor.

Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen etkinliğe geçtiğimiz yıl 24 otomobil markası, 32 elektrikli ve hibrit modeliyle destek verdi. En yeni modeller ilk kez bu etkinlikte ziyaretçiler ile buluştu. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023 yılında da otomotiv, teknoloji, finans, mobilite markalarının desteklediği ve eylül ayında gerçekleştirilecek etkinlikte, ülkemizde pazara sunulan modellerden henüz Türkiye'de yollara çıkmayan modellere kadar, birbirinden özel elektrikli ve hibrit araçlar boy gösteriyor. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunuluyor. Etkinlik kapsamında, otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buluyor. Bununla birlikte ziyaretçiler, drone yarışları, otonom araç parkuru, elektrikli karavan çalışmaları, elektrikli deniz araçları ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı çalışmayı yakından izleme şansına sahip oluyor. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Katılımcılar kayıtlarını etkinlik alanında veya elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden yapabilecekler.

"Elektromobilite artık tüketicinin odağında, farkındalığı artırmaya çalışıyoruz"

Her yıl dünya çapında elektrikli araçlar günü olarak kutlanan 9 Eylül tarihi, ülkemizde de TEHAD öncülüğünde temsil ediliyor. Bu özel günün önemine vurgu yapan TEHAD Başkanı Berkan Bayram, "Otomotiv ve mikromobilite sektörü hızlı bir şekilde elektrifikasyon sürecinden geçiyor. Biz de bu yönde olan farkındalığı artırmak için her yıl elektrikli araçlar gününü özel bir etkinlikle kutluyoruz. Bu yılın Ana Sponsoru Bridgestone, Green Carpet sponsoru Akbank, Finans sponsoru Garanti BBVA gibi öncü şirketler, mobilitedeki gelişmelerin farkında olan tüketicilerle bir araya geliyor. Tüketicilerin odağındaki elektromobiliteye dair farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 10 bine yakın katılımcıya ulaşmamız da bunun bir göstergesi. Etkinliğimizden mutlu ayrılan ziyaretçiler, elektrikli ve hibrit araçlar ile içerisinde bulunduğu geniş ekosisteme her yıl biraz daha aşina oluyor. Geçtiğimiz yıl ziyaretçiler pistte bulunan 32 elektrikli ve hibrit otomobil modeliyle toplamda 6 bin tur attı. Bu sene ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz yeni lokasyonda, bu rakamı çok daha yukarılara çekmeyi ve heyecanı yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.