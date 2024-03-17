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İstanbul Valiliği, Nevruz kutlamasında Öcalan posteri açan 3 kişiyi gözaltına aldı

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İstanbul Valiliği, Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, etkinlik alanında yapılan güvenlik uygulamalarında terör örgütü propagandası yapmak suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, Yenikapı'daki Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valiliğin akşam saatlerinde yaptığı açıklama şöyle:

"Fatih İlçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında "Şimdi Özgürlük Zamanı" konulu miting ve "Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında;

Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterini açtığı tespit edilen (M.A), (Ş.A) ve (Y.Ö) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.

Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arama kaydı bulunan (M.K) ve (M.B) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır"

Kaynak: ANKA / Güncel

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