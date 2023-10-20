Diyarbakır'da Festival Mutfağı'nda yöresel ürünler tanıtılıyor

Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Yenikapı Sokak'ta kurulan Festival Mutfağı'nda Diyarbakır'ın yöresel ürünlerinin tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında atölyelerin gerçekleştiği etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

Peynir ve kadayıf atölyelerini takip eden katılımcılardan Solmaz Kaya, etkinlikleri çok beğendiğini söyledi.

Kaya, "Bu tür etkinlikler çok güzel. Kendi yöremizi ve ürünlerimizi tanıtabiliyoruz." dedi.

Katılımcılardan Şenay Akay ise etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.