Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Arıza SCADA Sisteminden Kaynaklandı

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın SCADA sistemindeki problemden kaynaklandığını belirtti. Özdemir, İBB yönetiminin İstanbul dışından gelen ve İstanbul'u tanımayan kadrolardan oluşmasının ise yaşanan sıkıntıların sebebi olduğunu açıkladı.

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen ve vatandaşların 3 saat mağdur olduğu teknik arızanın SCADA sistemindeki problemden kaynaklandığını belirtti. Özdemir, metrodan İETT'ye ve tramvaydan metrobüse kadar yaşanan bütün sıkıntıların sebebinin ise 2019'la göreve gelen İBB yönetiminin İstanbul dışından gelen ve İstanbul'u tanımayan kadrolardan oluşması olarak açıkladı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durmuştu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken yolculardın bir kısmı metro hattında yürümüştü. Başta işe gidenler olmak üzere İstanbullular, 3 saat mağduriyet yaşamıştı.

3 saat boyunca servis dışı kaldı

Konuyla ilgili olarak İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, açıklamalarda bulundu. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Özdemir, "SCADA yani metroların güzergahını ayarlayan sistemindeki arıza nedeniyle Yenikapı-Hacıosman metrosu 3 saat boyunca servis dışı kaldı. Bu aksaklıkların yaşanmaması için kontrollerinin düzenli yapılması, ehil kişilerin işin başında olması ve burayı yönetmesi gerekir" dedi.

İstanbul, tanımayan kadrolarla yönetiliyor

Raylı sistem, metrobüs ve İETT başta olmak üzere İstanbul ulaşımında yaşanan sıkıntıların sorumlusunun 2019'da göreve gelen İBB yönetimi olduğunu söyleyen Özdemir, "CHP'li İBB yönetimi 4.5 yılını doldurdu. Üst yönetimin İstanbul'un dışından yapılan transferlerle ve İstanbul'u tanımayan kadrolarla yönetiliyor. İBB, birçok alandaki amir ve müdürlerin geçmiş hafızayı barındırmayan, bilgi birikimi olmayan isimlerle doldurulunca böylesine bir sonuç kaçınılmaz hale geliyor" diye konuştu. - İSTANBUL