Gaziantepliler Buluşuyor etkinliği Yenikapı'da düzenlendi

Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler ve el işçiliği ürünleri sergilendi. Ayrıca baklava yeme ve tepsideki altını bulma yarışmaları da düzenlendi.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından Yenikapı'da "Gaziantepliler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen program kapsamında hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere sunuldu.

Alanda kurulan çadırda baklava, kuru patlıcan, kuru biber, çeşitli baharatlar, Antep fıstığı, katmer, Antep cevizli sucuğu, şerbetler ve çeşitli ürünlerle 100'ü aşkın lezzet bulunuyor.

El işçiliği ürünlerinin yer aldığı çadırda ise yöresel eşyalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Çadırda ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin fotoğraflarının bulunduğu bir sergi yer alıyor.

Etkinlik kapsamında, Gaziantep baklavalarının yer aldığı tepsi ile "en hızlı yeme" ve "tepsideki altını bulma" yarışması düzenlendi.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki hemşehrilerini etkinlik alanına gelmeye davet etti.

"Gaziantepliler Buluşuyor" etkinliği yarın sona erecek.