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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Nevruz kutlamasında PKK propagandası yapan 5 kişiyi adliyeye sevk etti

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 3 kişiyle ilgili de adli kontrol kararı verildiği yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün Yenikapı Miting alanında düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapılması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü olarak Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 17.03.2024 günü İstanbul Yenikapı Miting alanında gerçekleşen Nevruz programında miting alanında bulunan kule üzerine çıkıp PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 şahıs ve Twitter isimli sosyal medya sitesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtıkları tespit edilen 2 şahıs, toplamda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 18.03.2024 günü çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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