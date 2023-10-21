CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yenikapı'da Sivas Günleri etkinliğinde hemşerileriyle buluştu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğini yaptığı Yenikapı'daki 'Sivas Günleri' etkinliğinde hemşerileriyle buluştu. Çelik'e milletvekilleri, CHP İstanbul İl Yönetimi, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, İBB Meclisi üyeleri, gençlik ve kadın kollarının yöneticileri eşlik etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğini yaptığı Yenikapı'daki "Sivas Günleri" etkinliğinde hemşerileriyle buluştu. Çelik'e milletvekilleri, CHP İstanbul İl Yönetimi, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, İBB Meclisi üyeleri, gençlik ve kadın kollarının yöneticileri eşlik etti.

İBB'nin ev sahipliğinde Yenikapı'da gerçekleşen ve Anadolu'nun farklı lezzetlerini tatmak isteyenler ve memleket özlemini gidermek isteyenler için buluşma noktası olan Memleket Buluşmaları, Sivas Günleri ile devam ediyor. Sivaslı olan CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, beraberindeki CHP milletvekilleri, CHP İstanbul İl Yönetimi, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, İBB Meclisi üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileriyle etkinliğe katıldı. Yenikapı etkinlik alanında hemşerilerinin ilgisiyle karşılaşan Çelik, vatandaşlarla sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Yoğun ilgi nedeniyle stant alanında kalabalık bir görüntü ortaya çıkarken, Çelik ve beraberindeki heyet, alanın girişinde bulunan Aşık Veysel heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivas'ı tanıtan çeşitli stantların bulunduğu alanı tek tek ziyaret eden Çelik, 2 saat kaldığı etkinlik alanında yöresel tatları da denedi.