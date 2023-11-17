Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı Yenikapı'da Gerçekleşti

Dünyanın en büyük lojistik fuarlarından Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

Lojistik sektöründen 186 firmanın katıldığı Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı, bu yıl 16. kez yapıldı. 19 ülkeden 186 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda sektörün önde gelen firmaları sektörde yaşanan gelişmeleri anlattı. Pandemi sonrası ortaya çıkan tedarik sorunlarına karşı lojistik sektöründe de yenilikler yaşanıyor. Sektörde yaşanan değişikliklere karşı firmaların iş yapış şekillerinde yaşanan değişiklikler Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda yapılan panellerde paylaşıldı.

Lojistik sektöründe yaşanan değişimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, Pandemi, ihtiyaçların değiştiği ve sektörlerin içerisine alışık olmadığımız hizmet modellerinin eklendiği bir dönem oldu. Pandemi zamanında lojistik daha çok önem kazandı. Bu dönemde tedarik zincirinin önemini çok iyi anladık. Ama eksiklerimizi de gördük. Bu dönemde dijitale yeterli yatırımın yapılmadığını öğrendik. Dijitale daha çok yatırım yapmaya başladık" dedi.

"Türkiye küresel tedarik zincirinin en önemli halkası"

Uluslararası taşımacılıkta Türkiye'nin konumunun avantaj sağladığını dile getiren Göçmez, "Dünyanın lojistik üssü olarak en avantajlı ülkesi Türkiye. Türkiye küresel tedarik zincirinin en önemli halkası. Tüm dünya Türkiye'nin stratejik konumunun ve lojistik gücünün farkında. Türkiye'deki limanlar da büyük önem taşıyor. Denizyolu ticareti bizim ihracatımızın yüzde 65-70 oranında konteyner ticaretine denk geliyor. Limanlar jeopolitik öneme sahip. Türkiye'de her türlü imkan var. Ülkemiz çok kuvvetli ve güçlü, her türlü global riski atlatıyor" diye konuştu.

Fuarın sektöre katkılarından da bahseden Göçmez, "Fuara her yıl katılıyoruz. Fuar bize sektördeki gelişmeleri daha güncel takip etmemizi sağlıyor. Fuar bizim için çok verimli geçiyor. Birçok anlaşmaya imza attık" şeklinde konuştu.

Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda Atlas Lojistik Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen törende "Uluslararası Lojistik İşletmecileri Ödülü" Arkas Lojistik'e verildi. Ödülü Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş aldı. Ödül törenine sektör derneklerinin başkanları ve yöneticileri, iş dünyasının önemli isimleri ve lojistik sektörünün profesyonelleri katıldı. - İSTANBUL