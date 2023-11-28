İstanbul Yenikapı Sahilinde Teknede Yangın Çıktı

İstanbul Yenikapı sahilinde teknede yaşayan bir kişi, sabah kahvaltı hazırladığı sırada tüpten çıkan ateşin yatağı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında sahil kenarına bağlı bulunan 2 teknede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Fatih'te bulunan Yenikapı sahilinde meydana geldi. İddialara göre, Kemal Aksu kendisine ait olan teknede sabah kahvaltı hazırlamak için tüpü yaktı. Tüpten çıkan ateşin yatağı tutuşturmasıyla yangın büyüyerek tüm tekneyi sardı. Aksu, yangının büyümesiyle tekneden dışarı çıkarak kendini kurtardı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan tekneyi kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Teknede yaşadığını söyleyen Kemal Aksu, bütün eşyalarının yandığını ifade etti.

Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL