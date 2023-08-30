İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da Kutladı

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Yenikapı'da düzenlenen etkinliklerle kutladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Asla karamsar olmayacağız. Kendimize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Başka türlüsü, kendinize ihanet olur. Başka türlüsü, geçmişimize ihanet olur. Biz, Cumhuriyet'imizin bir asırlık ömründen ders çıkaran, ders alan ama aynı zamanda cesaretle önüne bakan bir milletiz. Hele hele bu şehrin, bu ülkenin gençleri tarih yazacaklar, tarih. En çok siz gençlere güveniyoruz" dedi.

İBB Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbullularla buluştu. Yenikapı Etkinlik Alanı'nı dolduran gençleri görünce aklına, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geldiğini belirten İmamoğlu "Kızların gücü aklıma geldi. Kadınların gücü aklıma geldi. Buradan 'Sultanlar'ı alkışlayalım mı" dedi. Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"BİRBİRİMİZİ AYRIŞTIRMADIK, AYIRMADIK, HEPİMİZ İÇİN, HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK VE BAŞARDIK: 30 Ağustos 1922'de milletçe benimsediğimiz o güçlü fikir, o büyük hedef, özgürlük ve tam bağımsızlıktı. Tam bağımsız Türkiye'ydi. Hepimizi birleştiren bu hedefe ulaşmak için milletçe, hepimiz, 86 milyon insanımızın atası, dedesi, ninesi milletçe ne gerekiyorsa onu yaptık. Kanımızı, canımızı, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Ne yaptık? Birbirimizi ayrıştırmadık, ayırmadık, hepimiz için, hep birlikte mücadele ettik ve başardık

30 AĞUSTOS BİR SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ: Atatürk, 'Bu zafer, bize bir imkan veriyor. Biz bu imkanı; memleketimizin, milletimizin, aydınlığa, mutlu ve rahata erişmiş geleceği için kullanacağız' demiştir. 30 Ağustos zaferiyle kazandığımız bu imkanı, Cumhuriyet'i kurmak için kullandık. Aslında 30 Ağustos, Cumhuriyet için yola çıkış anıydı. Savaş meydanlarında, siperlerde elde ettiğimiz imkanı, çağdaşlaşma, aydınlanma ve pırıl pırıl bir gelecek yolunda dev adımlar atmak için kullandık. 30 Ağustos, bizi, hepimizi her türlü baskı ve esaretten kurtardı. O esaretten kurtarıp, Cumhuriyet'in eşit, özgür ve onurlu yurttaşları haline getiren mücadelenin en önemli, en kritik adımıdır. Onun için 30 Ağustos'u önemseyin. 30 Ağustos 1922'den bugüne, hiçbir güç milletimizin egemenliğine dayalı, tam bağımsız bir ülke olmamızı engelleyememiştir; engelleyemeyecek. Hepiniz eşitsiniz, hepiniz özgürsünüz, hepiniz bu milletin asil evlatlarısınız. Bunu unutmayın.

ASLA KARAMSAR OLMAYACAĞIZ: Asla karamsar olmayacağız. Yılgınlık size yakışır mı? Yılgın bir tane genç var mı içinizde? Pırıl pırıl, heyecanlı gençlersiniz. Kendimize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Başka türlüsü, kendinize ihanet olur. Başka türlüsü, geçmişimize ihanet olur. Onun için doğru bildiğimiz yolda, hep birlikte yürürsek hep birlikte pırıl pırıl aydınlığa koşarsak, eninde sonunda mutlaka başarırız. Bize, hepimize bu güveni veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Aziz ruhları şad olsun. Sevgili gençler, 30 Ağustos, aynı zamanda bu yıl Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılındaki 30 Ağustos. Biz, Cumhuriyetimizin bir asırlık ömründen ders çıkaran, ders alan ama aynı zamanda cesaretle önüne bakan bir milletiz. Hele hele bu şehrin, bu ülkenin gençleri tarih yazacaklar, tarih. En çok siz gençlere güveniyoruz. Bu şehrin ve bu ülkenin teminatı, siz gençlersiniz. Bugün 30 Ağustos'ta buradayız. 6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşunun da yüzüncü yılı. Orada da buluşacağız. 29 Ekim'de de buluşacağız. Hep birlikte, coşkuyla Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Nice nice yüz yıllara hep birlikte koşacağız. 86 milyonun kardeşliğiyle koşacağız. Hep birlikte coşacağız. Yolumuz açık olsun. Anadolu'nun şanlı zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapılan kısa film gösterildi. Ses, görüntü ve ışık gösterisiyle renklenen kutlama şarkıcı Gülşen'in konseri ile son buldu.