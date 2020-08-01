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Eskişehir'de kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü

ESKİŞEHİR'de hayvan pazarında koronavirüs nedeniyle alıcı bulamayan besiciler, fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

Eskişehir'de kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
01.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:58

ESKİŞEHİR'de hayvan pazarında koronavirüs nedeniyle alıcı bulamayan besiciler, fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Bin 300 TL olan küçükbaş kurbanlıklar, bayramın 2'nci gününde 900 TL'den satılmaya başladı. Besiciler zararına satış yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, koronavirüs nedeniyle kurban pazarına kimsenin gelmediğini söyledi.

Eskişehir- Sarıcakaya yolunda kurulan hayvan pazarında pandemi süreci nedeniyle büyük sessizlik yaşanıyor. Yaklaşık 10 gündür açık olan pazarda besiciler, alıcı bulmakta güçlük çekti. Büyükbaş üreticileri satamadıkları kurbanlıkları kamyonlara yükleyip padokları boşaltırken, küçükbaş satanlar ise bayramın ikinci gününde fiyatları düşürmesine rağmen alıcı bulamadıklarını söyledi. Kurban pazarında küçükbaş hayvan satan Yusuf Derici, bu yıl kurbanlıklardan çok zarar ettiklerini ifade ederek, "Hastalıktan dolayı mı yoksa millette para mı yok? Bu yıl böyle. Hayvanı bin TL'ye aldım, bin liraya vereceğim. 78 hayvanımdan 6 tane kaldı. Satış oldu ama geçen seneki gibi değil. Fiyatlar düştü. Neden oldu bilemiyoruz. Koronavirüs etkilemedi. Onunla alakası yok. Koronavirüs esnafı, bakkalı, berberi, lokantacıyı etkiledi. Bunlar çalışamadı. Yine millet pazara geldi az da olsa aldı" dedi.

Besicilerden Cengiz Özcan ise kurbanlıkları maliyetine satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Geçen yıl arife gününe bile kurban kalmadığını belirten Özcan, "Bu sene insanlar et fiyatına hayvan aldı. Allah hakkımızda hayırlısını versin. 4 gündür burada çektiğim perişanlığı bir Allah bir ben biliyorum. Hala insanlar 300, 500, 700 TL'ye hayvan almayı düşünüyor. Kuzulu koyun 2 bin TL, şurada gül gibi malları bin TL'ye satamıyoruz. 4 gündür buradayım, bayram zehir geçti" diye konuştu.PAZARLIKLA 900 TL'YE KURBAN ALDIBursa'dan bayram için Eskişehir'e gelen Mustafa Çukur ise bin 300 TL olan küçükbaş kurbanlığı pazarlıkla 900 TL'ye aldı. Kurban alımını ikinci güne bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çukur, "Bursa'dan geldik. Nasip buradan satın almakmış. Allah kabul ederse bugün keseceğiz" diye konuştu.

Eskişehir kurbanlık pazarında, büyükbaşlar 5 bin ile 20 bin TL, küçükbaşlarda ise bin ile 2 bin 500 TL arasındaki satışa çıkarılmıştı. Ancak bayramın ikinci gününde özellikle küçükbaş kurbanlık hayvanlar 900 TL'ye kadar düştü.


Kaynak: DHA

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