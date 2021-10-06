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2 engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
2 engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı

İnegöl Belediyesi, akülü araçlarıyla sosyal hayata karışan engelliler için şarj istasyonu projesini geliştirerek sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi, akülü araçlarıyla sosyal hayata karışan engelliler için şarj istasyonu projesini geliştirerek sürdürüyor.

İlk olarak çarşı bölgesinde hizmete sunulan istasyonlardan Devlet Hastanesi girişi ve İnegöl Belediyesi önüne de kuruldu. Belediye Başkanı Alper Taban, şarj istasyonunu yerinde inceledi. Alper Taban, "Ülkemizde yaklaşık 9 milyon civarında engelli olduğunu biliyoruz. Bu ortalama nüfusun yüzde 10'unun üzerinde. Şehrimizde de benzer oranlarda olduğumuzu ifade edebiliriz. Dolayısıyla hepimizin eşit şekilde istifade edebilmemiz lazım. Bunu hayal ettiğimizde aslında tam anlamıyla bu şekilde olmadığını ifade edebiliriz. Ben aracımı bir yere park ediyorsam buradan bebek arabalı bir bayan da geçebilir, bir engelli aracıyla vatandaşımız da geçebilir. Bu alanları basit bir düşünceyle buraya park etmemesi gerektiğini herkes öğrenmeli. Bu konuda her bireye düşen görevler var" dedi.

İnegöl Belediyesi'nin engellilere yönelik çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Alper Taban, "Bizler de bu alanda adımlar atmaya çalışıyoruz. Doğa Sporları Merkezimizin içerisinde bir engelsiz atölye oluşturmuştuk. Bu atölye içerisinde de vatandaşlarımızın engelli araçlarının bakım, tamir onarım gibi çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza da tamir sürecinde emanet araçlar vererek yaşamlarına da devam etmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra daha farklıca görme engelliler için Akıllı Baston uygulamamız devam ediyor. Bugün de burada engelli araç şarj istasyonlarımızın birini Devlet Hastanemizin giriş kısmına yapmış olduk. Bu uygulamayı ilk olarak çarşıda iki kapılı meydan dediğimiz bölgede hayata geçirmiştik. Bugün de hem burada hem belediyemiz önündeki alanda kullanıma sunuldu. İnşallah bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. Ben çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - BURSA

2 engelli şarj istasyonu daha hizmete alındı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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