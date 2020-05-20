Ege'nin ormanları İHA'lara emanet
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Ege'nin ormanları İHA'lara emanet

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi ile Ege Bölgesindeki ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'da konuşlandırılacak İnsansız Hava Araçları ile (İHA) gözetleneceğini açıkladı.

Ege'nin ormanları İHA'lara emanet
20.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:43

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi ile Ege Bölgesindeki ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'da konuşlandırılacak İnsansız Hava Araçları ile (İHA) gözetleneceğini açıkladı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Deposunda yangın söndürme helikopteri ile yer ekiplerini denetledi. Düzenlenen tatbikatta helikopter ve arazözlerden yapılan su atımlarını izleyen Derince, personeli tebrik etti.

1 Mayıs'ta başlayan yangın sezonu öncesinde personelin eğitimden geçirildiğini ifade eden Zafer Derince, sezona hazır olduklarını vurgulayarak, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonunda, 96 yangın söndürme arazözü, 46 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve bin 217 personel ile yangınlara müdahaleye hazırız. İhalesi yapıldı, bu sene bir tane de yangın söndürme uçağı gelecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle kurulan Meteoroloji Erken Uyarı Sistemi ile her sabah riskli bölgelere, müdahale araçlarının yönlendirildiğini aktaran Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla daha etkili müdahale için İHA'ların kullanılacağını söyledi.

İHA'ların 1 Temmuz'dan itibaren Ege ormanlarında yangın gözetlemesi yapacağını açıklayan Derince, "Bu konuda Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çok büyük gayretleri oldu. İHA'lar kiralandı. Bölge Müdürlüğümüzün tamamının yanı sıra komşu bölge müdürlüklerimizde çıkabilecek yangınlar da İHA'larla gözetlenebilecek. 66 gözetleme kulemiz, 23 haberleşme merkezimiz var. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. Kulelerimizin göremediği alanlar İHA'lar ile çok net bir şekilde gözetlenecek ve çok kısa bir sürede yangının sönmesini sağlayacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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