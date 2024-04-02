GEKA, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin Rekabetçiliğini Vurguladı

DENİZLİ (İHA) – Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, "Denizli ve Güney Ege Bölgemiz, üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden birisidir" dedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla açılışları yapılan ve GEKA'nın 84 milyon lira destek verdiği Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesindeki 32 proje hakkında bilgiler verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA'nın Denizli'de son yıllarda desteklenen ve başarıyla tamamlanan toplam 110 milyon 385 bin 427,23 TL'lik 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağladığını belirten Genel Sekreter Özgür Akdoğan, "Güney Ege Bölgesi ve Denizli, tarıma elverişli toprakları, su kaynakları ve iklimi ile bitkisel üretimde büyük zenginliğe ve çeşitliliğe sahiptir. Aydın ve Denizli illerinde yoğunlaşan sanayi tesisleri, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmaktadır. Çardak'tan Söke'ye uzanan hat üzerinde bulunan 11 adet organize sanayi bölgesinde yoğunlaşan sanayi sektörü, son 5 yıl boyunca dış ticaret fazlası vermiş ve cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağlamıştır. Tekstil, gıda ürünleri, mineral ürünler ve makine imalatı gibi sektörler bölge ihracatının lokomotifi olmuşlardır" diye konuştu.

"En çok turist çeken 3 bölgeden birisiyiz"

Güney Ege Bölgesinin tarihin en eski dönemlerinden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğuna dikkat çeken Akdoğan, "Güney Ege bölgemiz, dört mevsim turizm hareketliliği potansiyeline sahip bir cazibe merkezidir. Bölgemiz, halihazırda ülkenin en çok turist çeken üç bölgesi arasında yer almakta olup, Pamukkale'miz turizmde uluslararası üne sahip bir doğa harikasıdır. Bölgemiz, üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden birisidir. Bu noktada Ajansımız; uluslararası rekabetçiliğin artırılması, turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması, yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ve sosyal risklerin azaltılması olmak üzere 4 stratejik alana odaklanmaktadır. Bu alanlarda ilerlemeyi sağlamak için Ajansımız planlama ve fizibilite çalışmaları yapmakta, teknik destekler, eğitim ve danışmanlıklar vermekte, bölgemizi tanıtmakta ve yatırımcıların yolunu açmaktadır. Mali desteklerle de kalkınma yolculuğumuzu hızlandırmak için çaba göstermektedir" ifadelerini kullandı.

GEKA'nın destek verdiği 32 projenin detaylarına değinen Akdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki Denizli Mesleki Eğitim Merkezimiz, faaliyetine başlamasından çok kısa bir süre sonra verilen ilk eğitimler sonrası 50 kursiyerin istihdamını sağlamıştır. Üreten Şehirler Programı kapsamında Denizli Sanayi Odası tarafından yürütülen 'Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde' projesiyle, Denizli'de tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik boya-terbiye alanında faaliyet gösteren 40 işletmeye kaynak verimliliği alanında danışmanlık ve fizibilite desteği verilerek yatırım yol haritaları belirlenmiştir. İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği ile Tekstil, makine imalatı gibi alanlarında tamamlanan projelere sağlanan faizsiz kredi desteğiyle işletmelerin verimlilikleri ortalama yüzde 20 artırılırken üretim kapasiteleri de ortalama yüzde 15 artırılmıştır.

Geleneksel üretim süreçlerinde kurumsallaşma ve verimlilik odaklı dönüşümün sağlanmasına yönelik desteklerimiz kapsamında, Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesine yönelik sebze-meyve kurutma, kestane işleme, zeytinyağı üretimi ve yöresel ürünlerin pazarlanması gibi alanlarda uygulanan 13 proje ile işletmelerimizin üretim değerleri yaklaşık yüzde 35 artırılmış, ek istihdamlar sağlanmıştır. Alternatif Turizm önceliğimiz kapsamında ise bölgemizde kıyı şeridinde yoğunlaşmış turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yayılması, turizmin dört mevsime yayılması ve çeşitlendirilmesine yönelik şimdiye kadar birçok projeyi desteklemiş bulunuyoruz. Bu alanda son dönemde yürütülen projeler ile Beyağaç, Çameli, Çivril, Honaz gibi ilçelerimizde cazibe merkezleri oluştu, turizm hareketliliği artırıldı" - DENİZLİ