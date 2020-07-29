Diyarbakır'da örtü yangını söndürüldü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan örtü yangını söndürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Dibek, Yolçatı ve Çağdaş kırsal mahalleleri sınırlarında dün sabah dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Lice Belediyesi ekiplerince çok sayıda araçla müdahale edildi.

Yangın söndürülürken alevlerin etkili olduğu alanlarda ekipler 2 araçla soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alan AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığını belirterek, alevlerin makilik alanda etkili olduğunu söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına anında ve hızla müdahale ettiğini ifade eden Bakkal, "Rüzgarın etkisiyle yangın dağlık, tepelik alanlara yayıldı. Bu noktada arkadaşlarımızın başarılı ve dikkatli çalışmasıyla yangın söndürüldü. Aşağı yukarı 20 hektarlık bir alanda etkili olan yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştır." dedi.

Bakkal, dün bazı sosyal medya hesaplarından yangınla ilgili yapılan manipülatif paylaşımlar yapıldığına işaret ederek, "İlçemizin ismi üzerinden ciddi bir dezenformasyon çalışmasının yapıldığını üzülerek müşahede ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür hadiseler olduğunda kamu kurum kuruluşlara ait resmi hesapların takip edilmesi." diye konuştu.

Devletin vatandaşa hizmet için bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başında olduğunu vurgulayan Bakkal, devletin her türlü hadiseye anında müdahale edip, çözüm üretecek bütün imkanlarının bulunduğunu kaydetti.

Bakkal, "Bu noktada bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet etmeye dikkatle ve özenle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA