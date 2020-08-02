Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'dan önceki gün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalarda köydeki evlerde ve kapalı alanlarda da arama yapıldı.

Ekipler, köyün çevresinde, ormanlık alanda ve Dicle Nehri yatağında da arama çalışmalarına devam ediyor.

Dağlık ve engebeli arazide yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri drone ile havadan destek verirken, hassas burunlu köpeklerle de arama yapılıyor.

İlçe Kaymakamı çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Keleçki köyünde inceleme yaptı, yürütülen arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Köy Muhtarı Zülküf Bayın, Miraç Çiçek için kaybolduğu günden bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile köylülerin Miraç'ı bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Bayın, "Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı ama çalışmalar devam ediyor. Miraç'ı bulacağımıza dair ümidimiz var. Köyün etrafını gezdik, dağları gezdik. Ev ve ahırları arıyoruz. İnşallah bulacağız." dedi.

Kaynak: AA